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Украина потеряет "окно возможностей", если не учтет решение "Венецианки" по КСУ - посол

Киев • УНН

 • 7957 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Европейский Союз может закрыть "окно возможностей" для Украины, если ею не будут учитываться рекомендации Венецианской комиссии относительно Конституционного суда и антикоррупционных органов. Об этом сказал представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий на онлайн-брифинге в понедельник, передает корреспондент УНН.

Украина потеряет "окно возможностей", если не учтет решение "Венецианки" по КСУ - посол

"Каждый раз, когда мы ведем диалог с Европейским Союзом, вопрос завершения совершенного, качественного завершения судебной реформы является вопросом №1. И если мы после тяжелой, упорной работы, для возвращения определенных элементов в ту форму, которую удалось, декларирование и работу НАПК, не используем предоставленную "Венецианской комиссией" формулу (каким образом вернуться к декларированию) - я думаю, это окно возможностей для нас закроется", - сказал посол.

Кроме того, по его словам, без эффективной и качественной судебной реформы любые достижения, Украина в части децентрализации, в части земельной реформы, в части объединения территориальных общин, а не будут совершенными.

"Я понимаю, вы ожидаете конкретного ответа - не будут ли использовать против нас санкции европейские партнеры - я думаю, для этого есть и эффективная деятельность главы государства, правительства и дипломатии, чтобы к вопросам санкций не было доведено. Я думаю, об этом даже не стоит говорить", - отметил он.

Напомним, 9 декабря Венецианская комиссия вместе с Генеральным управлением по правам человека и верховенства права (DGI) Совета Европы обнародовали Срочный общий вывод о законодательной ситуации с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного суда Украины № 13-р/2020 от 27 октября.

В заключении отмечается, что решение КСУ "не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве".

Кроме того, 10 декабря Венецианская комиссия обнародовала второй вывод относительно ситуации с Конституционным судом Украины.

Заключение включает рекомендации Верховной Раде более четко прописать ситуации, при которых может быть ограничена деятельность КСУ, а судьям Конституционного суда рекомендуют более конкретно указывать причины неконституционности законов при принятии решений.

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