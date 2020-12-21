Україна втратить "вікно можливостей", якщо не врахує рішення "Венеційки" по КСУ - посол

"Кожен раз, коли ми ведемо діалог з Європейським Союзом, питання завершення досконалого, якісного завершення судової реформи є питанням №1. І якщо ми після важкої, наполегливої праці, задля повернення певних елементів у ту форму, яку вдалося, декларування і роботи НАЗК, не використаємо надану "Венеційською комісією" формулу (яким чином повернутись до декларування) – я думаю, це вікно можливостей для нас закриється", - сказав посол.

Крім того, з його слів, без ефективної і якісної судової реформи будь-які досягнення, України в частині децентралізації, в частині земельної реформи, в частині об’єднання територіальних громад, не будуть досконалими.

"Я розумію, ви очікуєте конкретної відповіді – чи не використовуватимуть проти нас санкції європейські партнери – я думаю, для цього є і ефективна діяльність глави держави, уряду і дипломатії, щоб до питань санкцій не було доведено. Я думаю, про це навіть не варто говорити", - зазначив він.

Нагадаємо, 9 грудня Венеціанська комісія разом з Генеральним управлінням з прав людини і верховенства права (DGI) Ради Європи оприлюднили Терміновий спільний висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням Конституційного суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня.

У висновку зазначається, що рішення КСУ "не має чіткої аргументації і твердої основи у міжнародному праві".

Крім того, 10 грудня Венеціанська комісія оприлюднила другий висновок щодо ситуації з Конституційним судом України.

Висновок включає рекомендації Верховній Раді більш чітко прописати ситуації, при яких може бути обмежена діяльність КСУ, а суддям Конституційного суду рекомендують більш конкретно вказувати причини неконституційності законів при прийняті рішень.