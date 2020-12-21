Україна втратить "вікно можливостей", якщо не врахує рішення "Венеційки" по КСУ - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Європейський Союз може закрити "вікно можливостей" для України, якщо нею не буде врахувано рекомендації Венеціанської комісії щодо Конституційного суду та антикорупційних органів. Про це сказав представник України при ЄС, посол Микола Точицький на онлайн-брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.
"Кожен раз, коли ми ведемо діалог з Європейським Союзом, питання завершення досконалого, якісного завершення судової реформи є питанням №1. І якщо ми після важкої, наполегливої праці, задля повернення певних елементів у ту форму, яку вдалося, декларування і роботи НАЗК, не використаємо надану "Венеційською комісією" формулу (яким чином повернутись до декларування) – я думаю, це вікно можливостей для нас закриється", - сказав посол.
Крім того, з його слів, без ефективної і якісної судової реформи будь-які досягнення, України в частині децентралізації, в частині земельної реформи, в частині об’єднання територіальних громад, не будуть досконалими.
"Я розумію, ви очікуєте конкретної відповіді – чи не використовуватимуть проти нас санкції європейські партнери – я думаю, для цього є і ефективна діяльність глави держави, уряду і дипломатії, щоб до питань санкцій не було доведено. Я думаю, про це навіть не варто говорити", - зазначив він.
Нагадаємо, 9 грудня Венеціанська комісія разом з Генеральним управлінням з прав людини і верховенства права (DGI) Ради Європи оприлюднили Терміновий спільний висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням Конституційного суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня.
У висновку зазначається, що рішення КСУ "не має чіткої аргументації і твердої основи у міжнародному праві".
Крім того, 10 грудня Венеціанська комісія оприлюднила другий висновок щодо ситуації з Конституційним судом України.
Висновок включає рекомендації Верховній Раді більш чітко прописати ситуації, при яких може бути обмежена діяльність КСУ, а суддям Конституційного суду рекомендують більш конкретно вказувати причини неконституційності законів при прийняті рішень.