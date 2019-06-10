Украина установила новый рекорд по импорту пальмового масла
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. В январе-мае 2019 года Украина импортировала 90,8 тыс. тонн пальмового масла общей стоимостью 59,6 млн долл. Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.
Наибольший объем пальмового масла было завезено из Индонезии - на 49,4 млн долл. С Малайзии было импортировано пальмового масла на 9,1 млн долл., из Швеции - на 438 тыс. долл., из других стран - на 627 тыс. долл.
При этом в январе-мае 2019 года Украина поставила на экспорт 4,7 тыс. тонн пальмового масла общей стоимостью 2,9 млн долл.
Напомним, по итогам 2018 года показатель импорта пальмового масла в Украину составил рекордные 220 тыс. тонн.
Украинские депутаты, тем временем, хотят запретить использование пальмового масла при производстве продуктов питания. Соответствующий законопроект уже был проголосован парламентом в первом чтении.
По словам нардепа Сергея Тригубенко, сегодня украинские производители используют пальмовое масло с целью удешевления производства продуктов питания, в частности, молочных.
Содержание "пальмы" в товарах, как правило, не указывается на этикетках, что, по сути, является фальсификацией продуктов.