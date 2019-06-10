Україна встановила новий рекорд з імпорту пальмової олії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У січні-травні 2019 року Україна імпортувала 90,8 тис. тонн пальмової олії загальною вартістю 59,6 млн дол. Про це повідомила Державна фіскальна служба України, передає УНН.
Найбільший обсяг пальмової олії було завезено з Індонезії — на 49,4 млн дол. З Малайзії було імпортовано пальмової олії на 9,1 млн дол., зі Швеції — на 438 тис. дол., з інших країн — на 627 тис. дол.
При цьому, у січні-травні 2019 року Україна поставила на експорт 4,7 тис. тонн пальмової олії загальною вартістю 2,9 млн дол.
Нагадаємо, за підсумками 2018 року показник імпорту пальмової олії в Україну становив рекордних 220 тис. тонн.
Українські депутати, тим часом, хочуть заборонити використання пальмової олії при виробництві продуктів харчування. Відповідний законопроект уже був проголосований парламентом у першому читанні.
За словами нардепа Сергія Тригубенка, сьогодні українські виробники використовують пальмову олію з метою здешевлення виробництва продуктів харчування, зокрема, молочних.
Вміст "пальми" у товарах, як правило, не вказується на етикетках, що, по суті, є фальсифікацією продуктів.