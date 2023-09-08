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Украина отвергла идею с ослаблением санкций против рф в обмен на восстановление "зерновой сделки" - МИД

Киев • УНН

 • 461662 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Украинская сторона призвала международное сообщество не поощрять россию к новой агрессии идя ей на уступки, и если договориться не удастся, то искать альтернативные маршруты вывоза зерновых из Украины. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Олег Николенко, передает УНН.

Цитата

“Международное сообщество должно работать над возвращением россии к выполнению своих обязательств, а не усиливать ее чувство безнаказанности и поощрять к новой агрессии, предлагая уступки.

Украина как один из гарантов глобальной продовольственной безопасности готова продолжать экспорт зерновых на мировые рынки, в частности в страны Африки и Азии, как в рамках Черноморской зерновой инициативы, так и через альтернативные маршруты в Черном море и наземным путем”, — написал Николенко на своей странице в Facebook.

Детали

Николенко также отметил, что позиция Украины относительно санкционного режима против рф остается неизменной. Украинская сторона считает, что ослабление части санкционного давления на россию в обмен на восстановление зерновой сделки станет победой российского продовольственного шантажа, и приглашением москвы к новым волнам шантажа.

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Напомним

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что ООН готова на значительные уступки для рф, чтобы восстановить “зерновое соглашение”.

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