ООН готова на значні поступки рф щодо "зернової угоди": ЗМІ дізнались про секретний лист Генсека Гутерреша лаврову
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Організація Об’єднаних націй готова піти на всі умови російської сторони для відновлення "зернової угоди", повідомило видання Bild із посиланням на конфіденційний лист Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша міністру закордонних справ рф сергію лаврову від 28 серпня, що опинився в його розпорядженні, пише УНН.
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За даними Bild, в листі Гутерреш пропонує лаврову угоду між Секретаріатом ООН і рф на основі «чотирьох наріжних принципів", за допомогою яких можливо відновити Чорноморську ініціативу.
1. Державний банк може рф повернутися до SWIFT
Гутерреш пропонує зняти фінансові санкції, накладені ЄС на "російський аграрний банк" (РАБ) у червні 2022 року. На той час РАБ, зокрема, був відключений від системи фінансових транзакцій SWIFT.
Генсек ООН пропонує використовувати спеціально створену дочірню компанію підсанкційного російського банку під назвою "RSHB Capital S.A." для обходу санкцій.
Речник Європейської комісії на запит BILD підтвердив, що "ЄС висловив росії через ООН свою відкритість до пошуку більш постійного, конструктивного рішення через призначену дочірню компанію російського сільськогосподарського банку, яка б дозволила здійснювати платежі SWIFT ".
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2. ООН хоче застрахувати російські кораблі від українських атак
Під пунктом 2 Гутерреш пропонує лаврову застрахувати російські кораблі від українських атак в Азовському і Чорному морях.
Гутерреш у листі лаврову озвучив готовність ООН "протягом 4-6 тижнів застрахувати російські кораблі від українських атак в Азовському і Чорному морях", що, за словами генсека ООН, можливе за участю страхової компанії Lloyd's.
3. росія отримає назад заморожені кошти
Під пунктом 3 Гутерреш пропонує допомогти лаврову повернути активи режиму путіна, заморожені санкціями в ЄС.
У листі зазначається: "Організація Об'єднаних Націй може продовжувати надавати допомогу у звільненні заморожених активів російських компаній з виробництва добрив в Європейському Союзі".
4. Гутерріш пропонує дозволити "ефективний доступ російських суден, які перевозять продукти і добрива, до портів ЄС за допомогою прискореної процедури видачі портових дозволів".
У листі генеральний секретар зазначає, що представники ООН уже провели переговори з Єврокомісією, а також із владою ФРН, Бельгії, Іспанії та Нідерландів для відновлення доступу російських суден із продовольством і добривами в порти Євросоюзу.
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