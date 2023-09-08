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Британські військові стежитимуть за Чорним морем, щоб убезпечити вантажні судна від рф

Британські військові стежитимуть за Чорним морем, щоб убезпечити вантажні судна від рф

Київ • УНН

 • 5334668 перегляди

КИЕВ. 8 мая. УНН. Уряд Великої Британії оголосив, що британські військові та служби безпеки стежитимуть за Чорним морем, щоб утримати росію від нанесення ударів по вантажних суднах, які перевозять зерно з України до країн, що розвиваються. А також також виділить 3 мільйони фунтів стерлінгів на фінансування ініціативи президента Володимира Зеленського "Зерно з України", передає УНН.

Деталі

В уряді британії зазначили, що до повномасштабного вторгнення путіна Україна була 5-м найбільшим у світі експортером пшениці, 4-м найбільшим експортером кукурудзи та 3-м найбільшим експортером ріпаку. На зерно зазвичай припадає 41% української експортної виручки, і майже дві третини зерна, що експортується країною, йде до країн, що розвиваються.

Раптовий вихід росії з Чорноморської зернової ініціативи та подальший стрибок світових цін на продовольство коштуватиме життя в усьому світі, ще більше дестабілізуючи економіку та наражаючи людей на небезпеку голоду, зазначили у відомстві Ріші Сунака.

Цитата

"Ми будемо використовувати нашу розвідку, спостереження і рекогносцировку для моніторингу російської активності в Чорному морі, звертатися до росії, якщо побачимо попереджувальні знаки про те, що вона готує напади на цивільне судноплавство або інфраструктуру в Чорному морі, і приписувати напади, щоб запобігти заявам про фальшивий прапор, які мають на меті зняти провину з росії", - йдеться в заяві уряду.

В рамках цих спостережних операцій літаки ВПС здійснюють польоти над цим районом, щоб утримати росію від нанесення незаконних ударів по цивільних суднах, що перевозять зерно, додали в уряді і нагадали, що після виходу з Чорноморської зернової ініціативи росія заявила, що всі судна, які прямують транзитом до українських чорноморських портів, будуть розглядатися як військові - незалежно від вантажу, який вони перевозять.

У відповідь на цю заяву вона відкрила вогонь і взяла на абордаж вантажне судно, що прямувало до одного з українських дунайських портів, що може становити порушення міжнародного гуманітарного права.

"Окрім військових зусиль, спрямованих на стримування російських атак, Велика Британія також виділить 3 мільйони фунтів стерлінгів на фінансування Всесвітньої продовольчої програми для продовження роботи, розпочатої в рамках ініціативи президента Зеленського "Зерно з України", яка була започаткована в листопаді минулого року з метою відправки українського зерна до країн, населення яких страждає від високих світових цін на основні продукти харчування", - йдеться в заяві.

За перші шість місяців роботи програми "Зерно з України" 170 000 тонн українського зерна було доставлено до таких країн, як Сомалі та Ємен. Збільшення фінансування з боку Великої Британії, про яке було оголошено сьогодні, дозволить продовжити постачання зерна до країн, які його потребують, як це визначено Всесвітньою продовольчою програмою.

"Цього року Україна була надзвичайно важливим джерелом продовольства для Всесвітньої продовольчої програми. Цього року - до липня, коли росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи - ВПП закуповувала в Україні 80% світового обсягу пшеничного зерна", - йдеться в заяві. 

Доповнення

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час зустрічі у Сочі домовився з російським диктатором путіним, що за допомогою Катару, 1 млн тонн російського зерна буде перероблено в Туреччині і відправлено до Африки. Найближчими днями судна почнуть вантажити зерно в портах Туапсе і Новоросійська.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель на саміті G20 назвав пропозицію кремля щодо 1 мільйона тонн зерна Африці "абсолютною цинічністю". І зі свого боку, разом із ЄС, пообіцяв активізуватись, щоб забезпечити альтернативні експертні маршрути через наші "Шляхи солідарності.

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