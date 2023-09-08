Туреччина і росія домовились за допомогою Катару відправити російське зерно до Африки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час зустрічі у Сочі домовився з російським диктатором путіним, що за допомогою Катару, 1 млн тонн російського зерна буде перероблено в Туреччині і відправлено до Африки. Найближчими днями судна почнуть вантажити зерно в портах Туапсе і Новоросійська, пише Sabah, передає УНН.
Деталі
"Якщо 44 відсотки зерна з України йде в європейські країни, природно, росія не дивиться на це позитивно. Під час сьогоднішньої зустрічі путін заявив, що вони готові відправити в африканські країни, які цього потребують, 1 млн тонн зерна.
Ми можемо перетворити це зерно на борошно як фабрику і відправити його в африканські країни", - заявив Ердоган за результатами зустрічі в Сочі.
"Ми працюємо над відправкою 1 мільйона тонн зерна з росії в Африку з катарським фінансуванням через Туреччину за пільговою ціною", - додав путін.
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Планується, що зерно, яке Туреччина закуповуватиме у росії, перевозитимуть суднами по 25 тисяч тонн. Буде здійснено загалом 40 операцій. Зазначається, що найближчими днями судна почнуть вантажити зерно в портах Туапсе і Новоросійська.
Щойно кораблі прибудуть до Туреччини, їх перероблятимуть на приватних борошномельних заводах. Основна увага приділяється відправленню борошна в Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Еритрею і Центральноафриканську Республіку.
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Передбачається, що пріоритет віддаватиметься тим країнам, які не мають потужностей для переробки борошна. Чад, Лівія, Джібуті, Ємен і Ефіопія також входять до переліку країн, куди планують поставляти борошно.
Заступник голови мзс рф олександр грушко повідомив, що росія і Туреччина досягли принципової домовленості щодо постачання 1 млн тонн зерна за допомогою Катару, і що вивчення технічних деталей почнеться найближчим часом. За словами Грушка, наступний етап вимагає розгляду логістики, фінансів, маршрутів, країн призначення, кількості зерна. Повідомляється, що Катар зробить свій внесок у фінансування проєкту за рахунок грантів.
Доповнення
4 вересня Ердоган зустрівся з путіним у сочі. Як повідомляла турецька сторона, найважливішим пунктом порядку денного переговорів лідерів Туреччини та росії стала угода про Чорноморський зерновий коридор, з якого москва вийшла 17 липня. путін після переговорів з Ердоганом заявив, що рф не готова відразу повертатися до "зернової угоди".
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