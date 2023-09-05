"Ми не повинні бути заручниками російського шантажу" – Кулеба про зернову угоду

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"У нас були плідні контакти з турецькою стороною напередодні зустрічі Путіна та Ердогана, чітко донесли свою позицію, всі роз'яснили, наша позиція справедлива: ми не повинні бути далі заручниками російського шантажу, коли РФ створює проблеми, а потім запрошує всіх їх вирішувати". Тому послухаємо, що привезли турецькі колеги із Сочі, дізнаємося про всі деталі і ухвалюватимемо рішення", - сказав Кулеба.

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Він відзначив, Україна й надалі стоятиме на захисті всіх принципових позицій, зокрема і щодо щодо санкційного тиску на Росію.

"Водночас зазначу, що жодних санкцій проти сільськогосподарської продукції РФ насправді немає, і це спекуляція Росії", - додав Кулеба.

Нагадаємо

4 вересня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Україні необхідно "пом'якшити свій підхід" для відновлення "зернової угоди", з якої Росія вийшла у липні.

Того ж дня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала слова президента росії володимира путіна щодо зернової угоди "цинічною грою".

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