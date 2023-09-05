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Бербок назвала "цинічною грою" слова путіна щодо зернової угоди

Бербок назвала "цинічною грою" слова путіна щодо зернової угоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала слова президента росії володимира путіна щодо зернової угоди "цинічною грою". Про це пише BILD, передає УНН.

Деталі

Глава німецького МЗС Анналена Бербок різко розкритикувала володимира путіна за його відмову продовжувати зернову угоду та атаки на українську портову інфраструктуру.

Цитата

"володимир путін веде цинічну гру, використовуючи зернову угоду", — заявила Бербок після зустрічі з міністром закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску в Берліні.

Доповнення

Попри це, міністерка закордонних справ Німеччини назвала важливими зусилля турецького президента Реджепа Ердогана щодо відновлення зернової угоди.

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"Лише через Путіна вантажні судна знову не мають вільного проходу Чорним морем. Тим самим Росія посилює глобальний голод", — сказала Бербок.

Нагадаємо

Туреччина підготувала новий набір ініціатив з метою відновлення чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала рф у липні.

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