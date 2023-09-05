Бербок назвала "цинічною грою" слова путіна щодо зернової угоди

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Глава німецького МЗС Анналена Бербок різко розкритикувала володимира путіна за його відмову продовжувати зернову угоду та атаки на українську портову інфраструктуру.

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"володимир путін веде цинічну гру, використовуючи зернову угоду", — заявила Бербок після зустрічі з міністром закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску в Берліні.

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Попри це, міністерка закордонних справ Німеччини назвала важливими зусилля турецького президента Реджепа Ердогана щодо відновлення зернової угоди.

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"Лише через Путіна вантажні судна знову не мають вільного проходу Чорним морем. Тим самим Росія посилює глобальний голод", — сказала Бербок.

Нагадаємо

Туреччина підготувала новий набір ініціатив з метою відновлення чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала рф у липні.