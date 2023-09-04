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Ердоган заявив, що Україні потрібно "пом'якшити свій підхід" щодо Чорноморської ініціативи: що мав на увазі

Київ • УНН

 • 3821068 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган погодився з російським диктатором володимиром путіним, що Україні "потрібно пом'якшити свій підхід". Про це Ердоган сказав за підсумками переговорів із російським диктатором путіним, які відбулися в сочі, передає УНН.

Цитата

«Україні необхідно пом'якшити свій підхід…Чорноморський коридор слугуватиме для найбідніших країн, до яких надходитиме зерно, але 44% цього зерна якщо надходитиме до європейських країн…росія правильно говорить – 14% Туреччини відправляли, близько 6% - до Африканських країн», - сказав Ердоган.

Раніше путін заявив, що нібито за Чорноморською ініціативою 44% зерна надходило до Європи, 14% - до Туреччини і близько 6% - до Африканських країн.

Доповнення

Туреччина підготувала новий набір ініціатив з метою відновлення чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала рф у липні.

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