Ердоган заявив, що Україні потрібно "пом'якшити свій підхід" щодо Чорноморської ініціативи: що мав на увазі

Цитата

«Україні необхідно пом'якшити свій підхід…Чорноморський коридор слугуватиме для найбідніших країн, до яких надходитиме зерно, але 44% цього зерна якщо надходитиме до європейських країн…росія правильно говорить – 14% Туреччини відправляли, близько 6% - до Африканських країн», - сказав Ердоган.

Раніше путін заявив, що нібито за Чорноморською ініціативою 44% зерна надходило до Європи, 14% - до Туреччини і близько 6% - до Африканських країн.

Доповнення

Туреччина підготувала новий набір ініціатив з метою відновлення чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала рф у липні.