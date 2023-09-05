Бербок назвала "циничной игрой" слова путина по зерновой сделке

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Глава немецкого МИД Анналена Бербок резко раскритиковала Владимира Путина за его отказ продлевать зерновое соглашение и атаки на украинскую портовую инфраструктуру.

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"Владимир Путин ведет циничную игру, используя зерновое соглашение", — заявила Бербок после встречи с министром иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску в Берлине.

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Несмотря на это, министр иностранных дел Германии назвала важными усилия турецкого президента Реджепа Эрдогана по восстановлению зерновой сделки.

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"Только из-за Путина грузовые суда снова не имеют свободного прохода по Черному морю. Тем самым Россия усиливает глобальный голод", — сказала Бербок.

Напомним

Турция подготовила новый набор инициатив с целью восстановления черноморской зерновой инициативы, которую сорвала РФ в июле.