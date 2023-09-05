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"Мы не должны быть заложниками российского шантажа" - Кулеба о зерновой сделке

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Украина не должна быть заложниками российского шантажа в вопросе зерновой сделки. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона "Единые новости", пишет УНН.

Цитата

"У нас были плодотворные контакты с турецкой стороной накануне встречи Путина и Эрдогана, четко донесли свою позицию, все разъяснили, наша позиция справедливая: мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда РФ создает проблемы, а потом приглашает всех их решать". Поэтому послушаем, что привезли турецкие коллеги из Сочи, узнаем все детали и будем принимать решение", - сказал Кулеба.

Детали

Он отметил, Украина и в дальнейшем будет стоять на защите всех принципиальных позиций, в том числе и относительно санкционного давления на Россию.

"В то же время отмечу, что никаких санкций против сельскохозяйственной продукции РФ на самом деле нет, и это спекуляция России", - добавил Кулеба.

Напомним

4 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украине необходимо "смягчить свой подход" для восстановления "зерновой сделки", из которой Россия вышла в июле.

В тот же день министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала слова президента России Владимира Путина по зерновой сделке "циничной игрой".

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