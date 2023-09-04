Ердоган запросив путіна приїхати до Туреччини

Цитата

"У найкоротший час чекаю вас у себе", - сказав йому Ердоган, потискаючи руку на прощання.

"Спасибі велике", - відреагував путін.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що путін може відвідати Туреччину наприкінці серпня.