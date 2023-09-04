Ердоган запросив путіна приїхати до Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запросив російського диктатора володимира путіна відвідати Туреччину з візитом. Про це повідомив Ердоган за підсумками переговорів із путіним, які відбулися в Сочі, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Цитата
"У найкоротший час чекаю вас у себе", - сказав йому Ердоган, потискаючи руку на прощання.
"Спасибі велике", - відреагував путін.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що путін може відвідати Туреччину наприкінці серпня.