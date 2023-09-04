Эрдоган пригласил путина приехать в Турцию

Цитата

"В самое кратчайшее время жду вас у себя", - сказал ему Эрдоган, пожимая руку на прощание.

"Спасибо большое", - отреагировал путин.

Дополнение

Ранее сообщалось, что путин может посетить Турцию в конце августа.