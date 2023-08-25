росіяни вкрали майже 4 млн тонн українського зерна - Центр нацспротиву
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. російські окупанти вкрали із тимчасово окупованих територій, за виключенням півострову Крим, 3,7 млн тонн українського зерна. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Зазначається, що тільки із тимчасово окупованої Запорізької області окупанти вивезли 1,4 млн тонн зерна.
За даними ЦНС, все це зерно грабується росіянами у фермерів, які вимушені здавати продукцію за фіксованими цінами в рази нижче ринкових.
Далі зерно перепродається дотичним до гауляйтерів підприємствам й реалізується за ринковими цінами у самій рф.
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