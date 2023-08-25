россияне украли почти 4 млн тонн украинского зерна - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. российские оккупанты украли с временно оккупированных территорий, за исключением полуострова Крым, 3,7 млн тонн украинского зерна. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что только с временно оккупированной Запорожской области оккупанты вывезли 1,4 млн тонн зерна.
По данным ЦНС, все это зерно грабится россиянами у фермеров, которые вынуждены сдавать продукцию по фиксированным ценам в разы ниже рыночных.
Далее зерно перепродается касательным к гауляйтерам предприятиям и реализуется по рыночным ценам в самой рф.
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