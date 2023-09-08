Британские военные будут следить за Черным морем, чтобы обезопасить грузовые суда от рф

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Правительство Великобритании объявило, что британские военные и службы безопасности будут следить за Черным морем, чтобы удержать россию от нанесения ударов по грузовым судам, которые перевозят зерно из Украины в развивающиеся страны. А также также выделит 3 миллиона фунтов стерлингов на финансирование инициативы президента Владимира Зеленского "Зерно из Украины", передает УНН.

Детали

В правительстве Великобритании отметили, что до полномасштабного вторжения Путина Украина была 5-м крупнейшим в мире экспортером пшеницы, 4-м крупнейшим экспортером кукурузы и 3-м крупнейшим экспортером рапса. На зерно обычно приходится 41% украинской экспортной выручки, и почти две трети зерна, экспортируемого страной, идет в развивающиеся страны.

Внезапный выход россии из Черноморской зерновой инициативы и дальнейший скачок мировых цен на продовольствие будет стоить жизни во всем мире, еще больше дестабилизируя экономику и подвергая людей опасности голода, отметили в ведомстве Риши Сунака.

Цитата

"Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку для мониторинга российской активности в Черном море, обращаться к россии, если увидим предупреждающие знаки о том, что она готовит нападения на гражданское судоходство или инфраструктуру в Черном море, и приписывать нападения, чтобы предотвратить заявления о фальшивом флаге, которые имеют целью снять вину с россии", - говорится в заявлении правительства.

В рамках этих наблюдательных операций самолеты ВВС совершают полеты над этим районом, чтобы удержать россию от нанесения незаконных ударов по гражданским судам, перевозящим зерно, добавили в правительстве и напомнили, что после выхода из Черноморской зерновой инициативы россия заявила, что все суда, следующие транзитом в украинские черноморские порты, будут рассматриваться как военные - независимо от груза, который они перевозят.

В ответ на это заявление она открыла огонь и взяла на абордаж грузовое судно, направлявшееся в один из украинских дунайских портов, что может представлять нарушение международного гуманитарного права.

"Кроме военных усилий, направленных на сдерживание российских атак, Великобритания также выделит 3 миллиона фунтов стерлингов на финансирование Всемирной продовольственной программы для продолжения работы, начатой в рамках инициативы президента Зеленского "Зерно из Украины", которая была начата в ноябре прошлого года с целью отправки украинского зерна в страны, население которых страдает от высоких мировых цен на основные продукты питания", - говорится в заявлении.

За первые шесть месяцев работы программы "Зерно из Украины" 170 000 тонн украинского зерна было доставлено в такие страны, как Сомали и Йемен. Увеличение финансирования со стороны Великобритании, о котором было объявлено сегодня, позволит продолжить поставки зерна в страны, которые в нем нуждаются, как это определено Всемирной продовольственной программой.

"В этом году Украина была чрезвычайно важным источником продовольствия для Всемирной продовольственной программы. В этом году - до июля, когда россия вышла из Черноморской зерновой инициативы - ВПП закупала в Украине 80% мирового объема пшеничного зерна", - говорится в заявлении. 

Дополнение

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в Сочи договорился с российским диктатором путиным, что с помощью Катара, 1 млн тонн российского зерна будет переработано в Турции и отправлено в Африку. В ближайшие дни суда начнут грузить зерно в портах Туапсе и Новороссийска.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель на саммите G20 назвал предложение Кремля по 1 миллиону тонн зерна Африке "абсолютной циничностью". И со своей стороны, вместе с ЕС, пообещал активизироваться, чтобы обеспечить альтернативные экспертные маршруты через наши "Пути солидарности".

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