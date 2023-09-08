Голова Євроради: блокування та атака рф на порти України після виходу із "зернової ініціативи" - "відверто скандальні"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Голова Європейської Ради Шарль Мішель на саміті G20 заявив, що те, що росія блокує та атакує українські порти після виходу з Чорноморської зернової ініціативи, є "відверто скандальним". Про це пише УНН, посилаючись на сторінку посадовця в Х (Twitter).
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"Понад 250 мільйонів людей у всьому світі стикаються з гострою продовольчою безпекою, і, навмисно атакуючи українські порти, кремль позбавляє їх їжі, якої вони вкрай потребують. Відверто скандально, що росія після виходу Чорноморської зернової ініціативи блокує та атакує українські морські порти. Це має припинитися, кораблі з зерном повинні мати безпечний прохід через Чорне море", - заявив Мішель.
Деталі
За його словами, завдяки цій ініціативі Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша, було доставлено 32 мільйони тонн на ринки, особливо в країни, що розвиваються.
"Тому ця пропозиція кремля щодо 1 мільйона тонн зерна Африці є абсолютною цинічністю. Зі свого боку, разом із ЄС, ми активізуємося, щоб забезпечити альтернативні експертні маршрути через наші "Шляхи солідарності", - наголосив голова Євроради, додавши, що наразі ЄС доставило 41 мільйон тонн зерна.
Доповнення
4 вересня російський диктатор володимир путін на пресконференції в Сочі заявив, що Росія нібито "організує" постачання одного мільйона тонн зерна "за преференційною ціною для переробки в Туреччині та безоплатного транспортування до найбідніших країн".
Нагадаємо
Державний секретар Ентоні Блінкен, перебуваючи з візитом у Києві 6 вересня, заявив, що Сполучені Штати посилюють тиск на росію, щоб вона повернулася у Чорноморську зернову ініціативу. А також співпрацюють з Україною щодо створення та використання альтернативних маршрутів для поставок зерна в інші країни.