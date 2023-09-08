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Председатель Евросовета: блокирование и атака рф на порты Украины после выхода по "зерновой инициативе" - "откровенно скандальные"

Киев • УНН

 • 332506 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель на саммите G20 заявил, что то, что россия блокирует и атакует украинские порты после выхода из Черноморской зерновой инициативы, является "откровенно скандальным". Об этом пишет УНН, ссылаясь на страницу чиновника в Х (Twitter).

Цитата

"Более 250 миллионов человек во всем мире сталкиваются с острой продовольственной безопасностью, и, намеренно атакуя украинские порты, кремль лишает их пищи, в которой они крайне нуждаются. Откровенно скандально, что россия после выхода Черноморской зерновой инициативы блокирует и атакует украинские морские порты. Это должно прекратиться, корабли с зерном должны иметь безопасный проход через Черное море", - заявил Мишель.

Детали

По его словам, благодаря этой инициативе Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, было доставлено 32 миллиона тонн на рынки, особенно в развивающиеся страны.

"Поэтому это предложение кремля по 1 миллиону тонн зерна Африке является абсолютной циничностью. Со своей стороны, вместе с ЕС, мы активизируемся, чтобы обеспечить альтернативные экспертные маршруты через наши "Пути солидарности", - подчеркнул председатель Евросовета, добавив, что сейчас ЕС доставило 41 миллион тонн зерна.

Дополнение

4 сентября российский диктатор владимир путин на пресс-конференции в Сочи заявил, что россия якобы "организует" поставки одного миллиона тонн зерна "по преференциальной цене для переработки в Турции и бесплатной транспортировки в беднейшие страны".

Напомним

Государственный секретарь Энтони Блинкен, находясь с визитом в Киеве 6 сентября, заявил, что Соединенные Штаты усиливают давление на Россию, чтобы она вернулась в Черноморскую зерновую инициативу. А также сотрудничают с Украиной по созданию и использованию альтернативных маршрутов для поставок зерна в другие страны.

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