Україна відкинула ідею із послабленням санкцій проти рф в обмін на відновлення “зернової угоди” - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Українська сторона закликала міжнародну спільноту не заохочувати росію до нової агресії, йдучи їй на поступки, і якщо домовитись не вдасться, то шукати альтернативні маршрути вивезення зернових з України. Про це написав речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає УНН.
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“Міжнародна спільнота має працювати над поверненням рф до виконання своїх зобов’язань, а не посилювати її відчуття безкарності та заохочувати до нової агресії, пропонуючи поступки.
Україна як один із ґаранторів глобальної продовольчої безпеки готова продовжувати експорт зернових на світові ринки, зокрема в країни Африки та Азії, як в рамках Чорноморської зернової ініціативи, так і через альтернативні маршрути в Чорному морі та наземним шляхом”, — написав Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.
Деталі
Ніколенко також наголосив, що позиція України щодо санкційного режиму проти рф залишається незмінною. Українська сторона вважає, що послаблення частини санкційного тиску на росію в обмін на відновлення зернової угоди стане перемогою російського продовольчого шантажу і запрошенням москви до нових хвиль шантажу.
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Нагадаємо
Сьогодні у ЗМІ з’явилась інформація про те, що ООН готова на значні поступки для рф аби відновити “зернову угоду”.