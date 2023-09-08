Україна відкинула ідею із послабленням санкцій проти рф в обмін на відновлення “зернової угоди” - МЗС

Цитата

“Міжнародна спільнота має працювати над поверненням рф до виконання своїх зобов’язань, а не посилювати її відчуття безкарності та заохочувати до нової агресії, пропонуючи поступки.

Україна як один із ґаранторів глобальної продовольчої безпеки готова продовжувати експорт зернових на світові ринки, зокрема в країни Африки та Азії, як в рамках Чорноморської зернової ініціативи, так і через альтернативні маршрути в Чорному морі та наземним шляхом”, — написав Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

Деталі

Ніколенко також наголосив, що позиція України щодо санкційного режиму проти рф залишається незмінною. Українська сторона вважає, що послаблення частини санкційного тиску на росію в обмін на відновлення зернової угоди стане перемогою російського продовольчого шантажу і запрошенням москви до нових хвиль шантажу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МЗС прокоментували домовленість Туреччини та рф відправити російське зерно до Африки

Нагадаємо

Сьогодні у ЗМІ з’явилась інформація про те, що ООН готова на значні поступки для рф аби відновити “зернову угоду”.