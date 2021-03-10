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Украина отвергает "чушь" КГБ о поставках оружия в Беларусь

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Украина в очередной раз отвергает чушь, что звучит из уст белорусских чиновников, об "оружии из Украины". Такое заявление сделал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter, передает УНН.

Цитата:

"Полная чушь, которая уже не первый раз звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об "оружии из Украины", - написал в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Детали

По словам украинского дипломата, власть в Беларуси должна наконец "прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом".

Контекст

Такое заявление из МИДа появилось на фоне заявления председателя белорусского КГБ Иван Тертеля о том, что якобы "с территории Украины большие партии, огромные партии оружия на нашу территорию доставлялись для дальнейшего использования с целью дестабилизации ситуации", цитирует Тертеля портал Naviny.by.

По словам КДБшника, украинской стороне по линии Генпрокуратуры якобы направлены "запросы с фактами, фамилиями, телефонами причастных лиц", но ответа якобы получено не было.

Что было ранее

Напомним, что это уже не первое подобное заявление белорусской стороны. Так, в декабре прошлого года Александр Лукашенко заявил, что в Беларусь из Украины завозят оружие.

В ответ на это в МИД отметили, что заявления о якобы оружии из Украины вкладывают в политику Лукашенко по запугиванию белорусов.

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