Лукашенко заявив, що в Білорусі затримали терористів, які "везли тонну зброї через Україну"

Як зазначив Лукашенко, спецслужби країни затримали "терористичну групу" Миколи Автуховича.

"Зараз ми їх всі канали розкрили. Вони везли тонами зброю через Україну. Готували теракти по всій країні, і вже почали їх здійснювати. На тому і погоріли. Чекісти з міліцією проводили цю операцію", – сказав він.

Лукашенко додав, що операцію щодо затримання відповідної групи проводили спецслужби Білорусі. Водночас, за словами Олександра Лукашенка, він тримає "питання припинення подібної протиправної діяльності на жорсткому контролі".

Зазначимо, Микола Автухович на початку 2000 років балотувався до білоруського парламенту. Згодом його звинуватили у несплаті податків, а пізніше – у підготовці замаху на заступника міністра з питань податків та голову Гродненського облвиконкому.

Нагадаємо, уряд Швейцарії продовжив санкції проти Білорусі, обмеження та заборони на поїздки були введені проти 15 осіб, у тому числі лідера країни Олександра Лукашенко.