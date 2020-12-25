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Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали террористов, которые "везли тонну оружия через Украину"

Киев • УНН

 • 25285 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Александр Лукашенко заявил, что на территории Беларуси задержали якобы группу террористов, которые "везли тонами оружие через Украину", сообщает УНН со ссылкой на издание "Белта".

Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали террористов, которые "везли тонну оружия через Украину"

Как отметил Лукашенко, спецслужбы страны задержали "террористическую группу" Николая Автуховича.

"Сейчас мы их все каналы раскрыли. Они везли тонами оружие через Украину. Готовили теракты по всей стране, и уже начали их осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию", - сказал он.

Лукашенко добавил, что операцию по задержанию соответствующей группы проводили спецслужбы Беларуси. Однако, по словам Александра Лукашенко, он держит "вопрос прекращения подобной противоправной деятельности на жестком контроле".

Отметим, Николай Автухович в начале 2000 годов баллотировался в белорусский парламент. Впоследствии его обвинили в неуплате налогов, а позже - в подготовке покушения на заместителя министра по вопросам налогов и голову Гродненского облисполкома.

Напомним, правительство Швейцарии продлило санкции против Беларуси, ограничения и запреты на поездки были введены против 15 человек, в том числе лидера страны Александра Лукашенко.

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