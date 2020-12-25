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МЗС: заяви Лукашенка щодо України - частина політики із залякування власного народу

Київ • УНН

 • 18897 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Заяви про нібито зброю з України вкладають в політику Олександра Лукашенка із залякування білорусів. Про це йдеться у коментарі речника Міністерства зовнішніх справ України Олега Ніколенка, повідомляє УНН.

МЗС: заяви Лукашенка щодо України - частина політики із залякування власного народу

Він наголосив, що наша держава відкидає звинувачення на адресу України.

"Україна категорично відкидає чергові інсинуації Алєксандра Лукашенка. Риторика про зовнішнє втручання, зокрема мантра про "зброю з України", чітко вписується в політику Лукашенка із залякування білоруського народу. Україна не є ворогом Білорусі. Засуджуємо тероризм у будь-яких його проявах", - заявив Ніколенко.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусь з України завозять зброю.

Лукашенко назвав білоруського політв'язня Миколу Автуховича організатором "терористичної групи". Він звинуватив його у вибухах і підпалі. Увечері 8 грудня Автуховича та ще кількох людей затримали білоруські силовики.
Лукашенко заявив, що він готував теракти "по всій країні" і завозив зброю через територію України.

Також зброю нібито постачали через Польщу, Литву та Росію.

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