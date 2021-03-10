Україна відкидає “нісенітниці” КДБ про поставки зброї в Білорусь
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Україна вкотре відкидає нісенітниці, що лунають з вуст білоруських чиновників, про "зброю з України". Таку заяву зробив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter, передає УНН.
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“Повна нісенітниця, яка вже не вперше лунає з вуст білоруських чиновників. Категорично відкидаємо заїжджену мантру про "зброю з України", - написав у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.
Деталі
Зі слів українського дипломата, влада в Білорусі має нарешті “припинити лякати білоруський народ надуманим зовнішнім ворогом”.
Контекст
Така заява з МЗС з'явилася на тлі заяви голови білоруського КДБ Іван Тертель про те, що нібито "з території України великі партії, величезні партії зброї на нашу територію доставлялися для подальшого використання з метою дестабілізації ситуації", цитує Тертеля портал Naviny.by.
За словами КДБівця, українській стороні по лінії Генпрокуратури нібито спрямовані "запити з фактами, прізвищами, телефонами причетних осіб", але відповіді нібито отримано не було.
Що було раніше
Нагадаємо, що це вже не перша подібна заява білоруської сторони. Так, в грудні минулого року Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусь з України завозять зброю.
У відповідь на це в МЗС зазначили, що заяви про нібито зброю з України вкладають в політику Лукашенка із залякування білорусів.