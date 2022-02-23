Украина вошла в ТОП-20 стран с самым высоким потреблением свинины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Украина заняла 14-е место в рейтинге стран с самым высоким потреблением свинины, передает УНН со ссылкой на аналитическое агентство Index Mundi.
Детали
Отмечается, что мировым лидером по потреблению свинины является Китай. За год страна потребляет 53,6 млн тонн продукта.
Второе место с показателем 18,7 млн тонн принадлежит странам ЕС, третье - США. За год американцы потребляют 9,9 млн тонн свинины.
Украина с показателем в 806 тыс. тонн занимает 14-е место в рейтинге.
Замыкает двадцатку стран с самым высоким потреблением продукта Беларусь. В течение года жители страны потребляют 400 тыс. тонн продукта.
Добавим
В прошлом году Украина увеличила импорт свинины на 45%, что свидетельствует о том, что украинская свинина перестает быть национальным продуктом.
Между тем, Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса, в частности свинины, до 500 граммов в неделю.
Комиссия ЕС, в свою очередь, предупреждает: красное мясо увеличивает риск развития рака.