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Україна увійшла до ТОП-20 країн із найвищим споживанням свинини

Україна увійшла до ТОП-20 країн із найвищим споживанням свинини

Київ • УНН

 • 131473 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Україна посіла 14-е місце у рейтингу країн із найвищим споживанням свинини, передає УНН із посиланням на аналітичне агентство Index Mundi.

Деталі

Зазначається, що світовим лідером зі споживання свинини є Китай. За рік країна споживає 53,6 млн тонн продукту.
Друге місце з показником 18,7 млн ​​тонн належить країнам ЄС, третє – США. За рік американці споживають 9,9 млн тонн свинини.

Україна з показником у 806 тис. тонн посідає 14-е місце у рейтингу.

Замикає двадцятку країн із найвищим споживанням продукту Білорусь. Протягом року жителі країни споживають 400 тис. тонн продукту.

Додамо

Минулого року Україна збільшила імпорт свинини на 45%, що свідчить про те, що українська свинина перестає бути національним продуктом.

Тим часом, МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м'яса, зокрема свинини, до 500 грамів на тиждень.

Комісія ЄС, своєю чергою, попереджає: червоне м'ясо збільшує ризик розвитку раку.

Українські Національні Новини

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