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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 112259 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 124427 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 109236 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108089 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 136606 просмотра

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Украина и Мальта сняли ограничения по поводу регулярного авиасообщения

Украина и Мальта сняли ограничения по поводу регулярного авиасообщения

Киев  •  УНН

 • 16204 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Министерство инфраструктуры Украины и Министерство транспорта Республики Мальта договорились о взаимном снятии имеющихся ограничений регулярного воздушного сообщения между двумя государствами. Об этом УНН информируют в ведомстве.

Детали

Договоренность предусматривает снятие ограничений по количеству назначенных авиапредприятий, пунктов отправления/назначения на территориях обеих стран и установление неограниченного количества рейсов при осуществлении регулярного авиасообщения

Новая договоренность увеличит количество авиарейсов между странами, а также положительно повлияет на стоимость авиабилетов.

Напомним

Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19.

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