Украина и Мальта сняли ограничения по поводу регулярного авиасообщения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Министерство инфраструктуры Украины и Министерство транспорта Республики Мальта договорились о взаимном снятии имеющихся ограничений регулярного воздушного сообщения между двумя государствами. Об этом УНН информируют в ведомстве.
Детали
Договоренность предусматривает снятие ограничений по количеству назначенных авиапредприятий, пунктов отправления/назначения на территориях обеих стран и установление неограниченного количества рейсов при осуществлении регулярного авиасообщения
Новая договоренность увеличит количество авиарейсов между странами, а также положительно повлияет на стоимость авиабилетов.
Напомним
Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19.