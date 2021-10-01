Україна та Мальта зняли обмеження щодо регулярного авіасполучення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Міністерство інфраструктури України та Міністерство транспорту Республіки Мальта домовилися про взаємне зняття наявних обмежень регулярного повітряного сполучення між двома державами. Про це УНН інформують у відомстві.
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Домовленість передбачає зняття обмежень щодо кількості призначених авіапідприємств, пунктів відправлення/призначення на територіях обох країн та встановлення необмеженої кількості рейсів під час здійснення регулярного авіасполучення
Нова домовленість збільшить кількість авіарейсів між країнами, а також позитивно вплине на вартість авіаквитків.
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