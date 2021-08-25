Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19 - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, згідно з рекомендацією ЄС. Про це інформує УНН з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.
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"Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, згідно з рекомендацією ЄС. Працюємо над збільшенням свободи та безпеки подорожей громадян України, навіть в складних умовах пандемії COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Європейський Союз визнав, що українські COVID-сертифікати у застосунку "Дія" відповідають європейським COVID-паспортам.
Цифровий ковід-сертифікат дозволить громадянам України подорожувати за кордон, оскільки буде містити всю інформацію про вакцинацію.
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