Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19 - МЗС

Цитата

"Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, згідно з рекомендацією ЄС. Працюємо над збільшенням свободи та безпеки подорожей громадян України, навіть в складних умовах пандемії COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Європейський Союз визнав, що українські COVID-сертифікати у застосунку "Дія" відповідають європейським COVID-паспортам.

Цифровий ковід-сертифікат дозволить громадянам України подорожувати за кордон, оскільки буде містити всю інформацію про вакцинацію.

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