Грузія та Україна взаємно визнали сертифікати про вакцинації від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Уряди Грузії і України успішно завершили процес взаємного визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Про це стало відомо за підсумками зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з Прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі, що відбулася 22 серпня, передає УНН.
Цитата
"Цього року кількість українських туристів у Грузії збільшилася на 70%. Ми розглянули ті кроки, які мають бути зроблені, щоб наш товарообіг досяг 1 млрд доларів. Ми вже завершили взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19, що полегшить пересування громадян Грузії до України та громадян України до Грузії", — відзначив Іраклій Гарібашвілі.
Деталі
Прем’єр-міністр Грузії зауважив, що сторони інтенсифікували двостороннє співробітництво та перейшли на новий рівень. Зокрема, країни працюють у напрямку енергетики, транспорту та цифрового ринку.
Додамо
Прем'єр-міністр Грузії прибув в Україну 21 серпня. У Гарібашвілі в Києві заплановані також переговори з президентом Володимиром Зеленським та зі спікером Верховної ради України Дмитром Разумковим. 23 серпня глава грузинського уряду візьме участь у саміті "Кримська платформа".