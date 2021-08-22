Грузія та Україна взаємно визнали сертифікати про вакцинації від коронавірусу

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"Цього року кількість українських туристів у Грузії збільшилася на 70%. Ми розглянули ті кроки, які мають бути зроблені, щоб наш товарообіг досяг 1 млрд доларів. Ми вже завершили взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19, що полегшить пересування громадян Грузії до України та громадян України до Грузії", — відзначив Іраклій Гарібашвілі.

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Прем’єр-міністр Грузії зауважив, що сторони інтенсифікували двостороннє співробітництво та перейшли на новий рівень. Зокрема, країни працюють у напрямку енергетики, транспорту та цифрового ринку.

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Прем'єр-міністр Грузії прибув в Україну 21 серпня. У Гарібашвілі в Києві заплановані також переговори з президентом Володимиром Зеленським та зі спікером Верховної ради України Дмитром Разумковим. 23 серпня глава грузинського уряду візьме участь у саміті "Кримська платформа".