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Саміт "Кримської платформи": в Україну починають прибувати учасники

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. В Україну почали прибувати учасники “Кримської платформи”. Вже зустріли прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі. Про це у своєму Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

Шмигаль зазначив, що попереду насичена програма у Львові та Києві, обговорення безпекових, торговельно-економічних, енергетичних, туристичних та багатьох інших питань.

Цитата

“Радий вітати Прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі в Україні. Грузинська делегація також візьме участь в установчому саміті Кримської платформи. Ми продовжуємо підтримувати суверенітет та територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів. Вдячні за таку саму підтримку з боку наших грузинських партнерів”, — написав Шмигаль.

Доповнення

“Кримська платформа” — дипломатична ініціатива України, основною її метою є повернення міжнародної уваги до питання Криму, захисту прав людини на окупованих територіях та деокупації півострова.

В установчому саміті “Кримської платформи” візьмуть участь делегації 45 країн й організацій. Вчора до участі приєдналася Ісландія.

Датою проведення установчого саміту визначено 23 серпня 2021 року, за його підсумками очікується ухвалення декларації.

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