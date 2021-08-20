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У “Кримській платформі” візьмуть участь уже 45 країн: до участі приєдналася Ісландія

У “Кримській платформі” візьмуть участь уже 45 країн: до участі приєдналася Ісландія

Київ • УНН

 • 23349 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. В установчому саміті “Кримської платформи” візьмуть участь делегації 45 країн й організацій - сьогодні до участі приєдналася Ісландія. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Станом за добу у нас з’явилася ще одна країна, яка підтвердила участь у саміті “Кримської платформи”, це країна Ісландія - член НАТО. І нам важливо, що ця країна також буде присутня на форумі. Вона буде представлена послом Ісландії в Україні. Таким чином, у нас на сьогоднішній день є 45 іноземних делегацій, які представлені на саміті”, - заявив Жовква.

Деталі

Заступник керівника Офісу Президента також наголосив, що до кінця поточного дня у Президента очікують підтвердження участі ще однієї країни. Її назву Жовква не назвав.

Додамо

19 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що учасниками установчого саміту “Кримської платформи” стануть 44 держави і міжнародні організації.

Датою проведення установчого саміту визначено 23 серпня 2021 року, за його підсумками очікується ухвалення декларації.

“Кримська платформа” — дипломатична ініціатива України, основною її метою є повернення міжнародної уваги до питання Криму, захисту прав людини на окупованих територіях та деокупації півострова.

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