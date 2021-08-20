У “Кримській платформі” візьмуть участь уже 45 країн: до участі приєдналася Ісландія

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“Станом за добу у нас з’явилася ще одна країна, яка підтвердила участь у саміті “Кримської платформи”, це країна Ісландія - член НАТО. І нам важливо, що ця країна також буде присутня на форумі. Вона буде представлена послом Ісландії в Україні. Таким чином, у нас на сьогоднішній день є 45 іноземних делегацій, які представлені на саміті”, - заявив Жовква.

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Заступник керівника Офісу Президента також наголосив, що до кінця поточного дня у Президента очікують підтвердження участі ще однієї країни. Її назву Жовква не назвав.

Додамо

19 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що учасниками установчого саміту “Кримської платформи” стануть 44 держави і міжнародні організації.

Датою проведення установчого саміту визначено 23 серпня 2021 року, за його підсумками очікується ухвалення декларації.

“Кримська платформа” — дипломатична ініціатива України, основною її метою є повернення міжнародної уваги до питання Криму, захисту прав людини на окупованих територіях та деокупації півострова.