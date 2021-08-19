У МЗС розкрили повний список країн-учасниць саміту “Кримської платформи”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Учасниками установчого саміту “Кримської платформи” стануть 44 держави і міжнародні організації. Про те, хто підтвердив свою участь у заході, повідомив під час брифінгу у четвер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
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“23 серпня засновниками "Кримської платформи“ стануть 44 держави і міжнародні організації. Це 14 глав держав, урядів і Європейського Союзу”, — сказав міністр.
Деталі
На рівні президентів будуть представлені Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія.
Також у саміті візьме участь президент Європейської ради Шарль Мішель.
На рівні прем’єр-міністрів будуть представлені Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція.
Дві держави будуть представлені на рівні голів парламентів, це Швейцарія та Чеська Республіка.
14 держав будуть представлені на рівні міністрів закордонних справ: Туреччина, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія.
Дві держави будуть представлені міністрами оборони: Велика Британія і Португалія.
Сполучені Штати будуть представлені особистим посланцем президента США і членом уряду, міністром транспорту США.
Норвегію представлятиме державний секретар міністерства закордонних справ.
Європейську комісію представлятиме віце-президент Валдіс Домбровскіс, НАТО представлятиме заступник Генерального секретаря, Раду Європи представлятиме генеральний секретар цієї організації, ГУАМ так само буде представлений на рівні генерального секретаря.
Сім держав будуть представлені на рівні послів: Нова Зеландія, Мальта, Японія, Австралія, Кіпр, Канада та Греція.
За словами Кулеби, в останні дні можливі точкові зміни у списку, але вони будуть незначними.
Нагадаємо
“Кримська платформа” — дипломатична ініціатива України, основною її метою є повернення міжнародної уваги до питання Криму, захисту прав людини на окупованих територіях та деокупації півострова.
Датою проведення установчого саміту визначено 23 серпня 2021 року, за його підсумками може бути ухвалена декларація.
Раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну 22 серпня та зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським. Однак, питання щодо її участі у саміті наразі відкрите.