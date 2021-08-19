В МИД раскрыли полный список стран-участниц саммита "Крымской платформы"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Участниками учредительного саммита "Крымской платформы" станут 44 государства и международные организации. О том, кто подтвердил свое участие в мероприятии, сообщил во время брифинга в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.
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"23 августа учредителями "Крымской платформы" станут 44 государства и международные организации. Это 14 глав государств, правительств и Европейского Союза", - сказал министр.
Детали
На уровне президентов будут представлены: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия.
Также в саммите примет участие президент Европейского совета Шарль Мишель.
На уровне премьер-министров будут представлены: Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция.
Два государства будут представлены на уровне глав парламентов, это Швейцария и Чехия.
14 государств будут представлены на уровне министров иностранных дел: Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.
Два государства будут представлены министрами обороны: Великобритания и Португалия.
Соединенные Штаты будут представлены личным посланником президента США и членом правительства, министром транспорта США.
Норвегию будет представлять государственный секретарь министерства иностранных дел.
Европейскую комиссию будет представлять вице-президент Валдис Домбровскис, НАТО будет представлять заместитель Генерального секретаря, Совет Европы будет представлять генеральный секретарь этой организации, ГУАМ так же будет представлен на уровне генерального секретаря.
Семь государств будут представлены на уровне послов: Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция.
По словам Кулебы, в последние дни возможны точечные изменения в списке, но они будут незначительными.
Напомним
"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, основной ее целью является возвращение международного внимания к вопросу Крыму, защите прав человека на оккупированных территориях и деоккупации полуострова.
Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021 года, по его итогам может быть принята декларация.
Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину 22 августа и встретится с Президентом Владимиром Зеленским. Однако, вопрос о ее участии в саммите пока открыт.