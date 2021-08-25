Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19 - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19, согласно рекомендации ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.
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"Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19, согласно рекомендации ЕС. Работаем над увеличением свободы и безопасности путешествий граждан Украины, даже в сложных условиях пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.
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Европейский Союз признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дия" соответствуют европейским COVID-паспортам.
Цифровой ковид-сертификат позволит гражданам Украины путешествовать за границу, поскольку будет содержать всю информацию о вакцинации.
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