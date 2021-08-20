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Українцям відсьогодні дозволили в’їжджати в ЄС з COVID-сертифікатами в "Дії"

Київ • УНН

 • 24485 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. В Офіційному журналі Європейського Союзу опубліковано рішення Єврокомісії про визнання українських COVID-сертифікатів в додатку “Дія”. Це означає, що рішення з сьогоднішнього дня набуло чинності, повідомляє УНН.

Деталі

Так, відтепер COVID-сертифікати, видані в Україні, будуть прийматися в ЄС на тих же умовах, що і цифрові сертифікати Євросоюзу.

Україна у відповідь погоджується визнавати цифрові сертифікати ЄС. Окрім того, наша країна з сьогоднішнього дня буде підключена до єдиної системи ЄС (trust framework for the EU Digital COVID Certificate).

Додамо, що раніше Україна проінформувала Єврокомісію, що буде видавати сертифікати вакцинації від COVID-19 вакцинами Vaxzevria (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), вакциною від COVID-19 Janssen (Johnson & Johnson), інактивованою вакциною CoronaVac (Sinovac), Covishield (AstraZeneca) и NVX-CoV2373 (Novavax).

Згідно з рішенням, окрім сертифікації про вакцинацію, Єврокомісія також має намір визнавати українські сертифікати про тести на COVID-19 і про одужання від коронавірусу відповідно до Регламенту ЄК.

Що було раніше

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль напередодні повідомив, що Європейський Союз офіційно визнав, що українські сертифікати про вакцинації від COVID-19 в додатку “Дія” відповідають європейським.

Додамо

COVID-сертифікат — це документ в “Дії”, що підтверджує статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби. Сертифікат з’явиться поруч з вашими іншими цифровими документами в “Дії”.

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