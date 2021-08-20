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Украинцам с сегодняшнего дня разрешили въезд в ЕС с COVID-сертификатами в приложении "Дія"

Украинцам с сегодняшнего дня разрешили въезд в ЕС с COVID-сертификатами в приложении "Дія"

Киев  •  УНН

 • 24402 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Официальном журнале Европейского Союза опубликовано решение Еврокомиссии о признании украинских COVID-сертификатов в приложении "Дія". Это означает, что решение с сегодняшнего дня вступило в силу, сообщает УНН.

Детали

Так, отныне COVID-сертификаты, выданные в Украине, будут приниматься в ЕС на тех же условиях, что и цифровые сертификаты Евросоюза. Украина в ответ соглашается признавать цифровые сертификаты ЕС. Кроме того, наша страна с сегодняшнего дня будет подключена к единой системе ЕС (trust framework for the EU Digital COVID Certificate).

Добавим, что ранне Украина проинформировала Еврокомиссию, что будет выдавать сертификаты вакцинации от COVID-19 вакцинами Vaxzevria (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), вакциною від COVID-19 Janssen (Johnson & Johnson), инактивированной вакциной CoronaVac (Sinovac), Covishield (AstraZeneca) і NVX-CoV2373 (Novavax).

Согласно решению, помимо сертификации о вакцинации, Еврокомиссия также намерена признавать украинские сертификаты о тестах на COVID-19 и о выздоровлении от коронавируса в соответствии с Регламентом ЕК.

Что было ранне

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне сообщил, что Европейский Союз официально признал, что украинские сертификаты о вакцинации от COVID-19 в приложении "Дія" соответствуют европейским.

Добавим

COVID-сертификат - это документ в приложении "Дія", что подтверждает статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни. Сертификат появится рядом с вашими другими цифровыми документами в приложении "Дія".

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