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Украинские COVID-сертификаты в ЕС начнут признавать 20 августа: что нужно знать

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Европейская комиссия сегодня приняла решение о взаимном признании COVID-сертификатов для Северной Македонии, Турции и Украины. Это означает, что страны будут подключены к системе ЕС и что сертификаты, выданные в данных странах, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые сертификаты ЕС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕК в четверг, передает УНН.

Сообщается, что Северная Македония, Турция и Украина в ответ соглашаются принять цифровые сертификаты ЕС, позволяющие путешествовать из Евросоюза в свои страны.

Цитата:

“Три принятые сегодня решения вступят в силу с завтрашнего дня, 20 августа 2021”, — говорится в сообщении.

Детали

Согласно проекту документа, который ранее также был обнародован на сайте Еврокомиссии, 4 августа по запросу Украины Еврокомиссия провела технические испытания, которые продемонстрировали, что сертификаты вакцинации от COVID-19, выданные в “Дія”, совместимы с системой, установленной Регламентом ЕС.

Отмечается, что Украина проинформировала Еврокомиссию, что будет выдавать сертификаты вакцинации от COVID-19 вакцинами Vaxzevria (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), вакциною від COVID-19 Janssen (Johnson & Johnson), инактивированной вакциной CoronaVac (Sinovac), Covishield (AstraZeneca) і NVX-CoV2373 (Novavax).

Отмечается, что помимо сертификации о вакцинации, ЕК также намерена признавать украинские сертификаты о тестах на COVID-19 и о выздоровлении от коронавируса в соответствии с Регламентом ЕК.

Украина проинформировала Еврокомиссию о том, что когда контролеры в Украине проверяют сертификаты, включенные в них личные данные будут обрабатываться только для проверки и подтверждения вакцинации владельца, результата теста или статуса выздоровления и не будут впоследствии сохранены.

Что было ранее

Ранее сегодня Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Европейский Союз официально признал, что украинские сертификаты о вакцинации от COVID-19 в приложении “Дія” соответствуют европейским.

Добавим

COVID-сертификат — это документ в “Дія”, что подтверждает статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни. Сертификат появится рядом с вашими другими цифровыми документами в “Дія”.

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