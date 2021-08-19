Украинские COVID-сертификаты в ЕС начнут признавать 20 августа: что нужно знать

КИЕВ. 19 августа. УНН. Европейская комиссия сегодня приняла решение о взаимном признании COVID-сертификатов для Северной Македонии, Турции и Украины. Это означает, что страны будут подключены к системе ЕС и что сертификаты, выданные в данных странах, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые сертификаты ЕС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕК в четверг, передает УНН.