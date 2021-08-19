Українські COVID-сертифікати у ЄС почнуть визнавати 20 серпня: що потрібно знати
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Європейська комісія сьогодні ухвалила рішення про взаємне визнання COVID-сертифікатів для Північної Македонії, Туреччини і України. Це означає, що країни будуть підключені до системи ЄС і що сертифікати, видані в цих країнах, будуть прийматися в ЄС з завтрашнього дня на тих же умовах, що і цифрові сертифікати ЄС. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті ЄК в четвер, передає УНН.
Повідомляється, що Північна Македонія, Туреччина і Україна у відповідь погоджуються прийняти цифрові сертифікати ЄС, що дозволяють подорожувати з Євросоюзу до своїх країн.
Цитата:
“Три ухвалені сьогодні рішення набудуть чинності з завтрашнього дня, 20 серпня 2021 року”, — сказано в повідомленні.
Деталі
Згідно з проектом документа, який раніше також був оприлюднений на сайті Єврокомісії, 4 серпня за запитом України Єврокомісія провела технічні випробування, які продемонстрували, що сертифікати вакцинації від COVID-19, видані в “Дія”, сумісні з системою, встановленою Регламентом ЄС.
Відзначається, що Україна поінформувала Єврокомісію, що буде видавати сертифікати вакцинації від COVID-19 вакцинами Vaxzevria (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), вакциною від COVID-19 Janssen (Johnson & Johnson), інактивована вакциною CoronaVac (Sinovac), Covishield (AstraZeneca) і NVX-CoV2373 (Novavax).
Відзначається, що крім сертифікації про вакцинацію, ЄК також має намір визнавати українські сертифікати про тести на COVID-19 і про одужання від коронавірусу відповідно до Регламенту ЄК.
Україна проінформувала Єврокомісію про те, що коли контролери в Україні перевіряють сертифікати, включені в них особисті дані будуть оброблятися тільки для перевірки і підтвердження вакцинації власника, результату тесту або статусу одужання і не будуть згодом збережені.
Що було раніше
Раніше сьогодні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Європейський Союз офіційно визнав, що українські сертифікати про вакцинації від COVID-19 в додатку “Дія” відповідають європейським.
Додамо
COVID-сертифікат — це документ в “Дія”, що підтверджує статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавирусной хвороби. Сертифікат з’явиться поруч з вашими іншими цифровими документами в “Дія”.