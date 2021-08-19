Українські COVID-сертифікати у ЄС почнуть визнавати 20 серпня: що потрібно знати

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Європейська комісія сьогодні ухвалила рішення про взаємне визнання COVID-сертифікатів для Північної Македонії, Туреччини і України. Це означає, що країни будуть підключені до системи ЄС і що сертифікати, видані в цих країнах, будуть прийматися в ЄС з завтрашнього дня на тих же умовах, що і цифрові сертифікати ЄС. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті ЄК в четвер, передає УНН.