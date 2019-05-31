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Украина и Коста-Рика договорились о соглашении о безвизе

Киев  •  УНН

 • 12515 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Между Украиной и Коста-Рикой была достигнута договоренность о заключении двустороннего соглашения о безвизовом режиме. Об этом сообщила пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины, передает УНН.

Так, впервые в истории двусторонних отношений произошли консульские консультации между Украиной и Коста-Рикой.

Делегации проанализировали состояние и перспективы сотрудничества в визово-миграционной сфере, рассмотрели вопросы защиты прав и интересов граждан и юридических лиц обоих государств, обменялись основными достижениями консульских служб и обсудили перспективы расширения взаимной консульского присутствия.

"С целью институализации решение коста-риканской стороны относительно введения безвизового режима для въезда на ее территорию для граждан Украины достигнута договоренность о заключении соответствующего двустороннего соглашения о безвизе", - отметили в департаменте.

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Кроме того, в рамках визита Сергей Погорельцев в сопровождении Посла Украины в Коста-Рике Руслана Спирина провел отдельные встречи с главой Администрации Президента Р.Е. Пиза Рокафорд, председателем Законодательной Ассамблеи К.Р. Бенавидес Хименес и председателями парламентских фракций, заместителем министра иностранных дел и культа Л. Агилар Ревель.

Во время встреч была выражена благодарность за последовательную поддержку суверенитета, территориальной целостности и инициатив Украины в ООН, а также обсуждены пути дальнейшего двустороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономической, миграционной и гуманитарной сферах.

Напомним, в 2016 году Коста-Рика отменила визы для граждан Украины.

Также напомним, что Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с Доминикой.

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