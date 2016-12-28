Коста-Ріка скасувала візи для громадян України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Урядом Коста-Ріки з грудня 2016 року запроваджено безвізовий режим для громадян України, пред’явників будь-яких типів паспортів, на поїздки до 90 днів, передає УНН з посиланням на Департамент консульської служби МЗС України.
"Урядом Коста-Ріки з грудня 2016 року запроваджено безвізовий режим для громадян України, пред’явників будь-яких типів паспортів, на поїздки до 90 днів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, необхідною вимогою в’їзду до країни є наявність паспортного документа, термін дії якого повинен бути не менше ніж 90 днів на момент запланованого виїзду з Коста-Ріки.
При виїзді з території держави має бути сплачений збір у розмірі 29 дол. США, незалежно від типу паспортного документа подорожуючого.
Як повідомляв УНН, Угорщина вирішила скасувати плату за візи для українців.