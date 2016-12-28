Коста-Рика отменила визы для граждан Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Правительством Коста-Рики с декабря 2016 года введен безвизовый режим для граждан Украины, предъявителей любых типов паспортов, на поездки до 90 дней, передает УНН со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины.
"Правительством Коста-Рики с декабря 2016 года введен безвизовый режим для граждан Украины, предъявителей любых типов паспортов, на поездки до 90 дней", - говорится в сообщении.
Кроме того, необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого должен быть не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики.
При выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долл. США, независимо от типа паспортного документа путешественника.
Как сообщал УНН, Венгрия решила отменить плату за визы для украинцев.