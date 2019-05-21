В Україні зростає кількість туристів, які літають в Європу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Кількість туристів, які подорожують в Європу літаком, з кожним роком зростає. Про це повідомив директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук у коментарі кореспонденту УНН.
"Кількість туристів, які подорожують літаком, суттєво збільшилася після того, як ввели безвізовий режим", - зазначив Царук.
За його словами, дані Міністерства закордонних справ свідчать про близько 3 млн таких подорожей в ЄС після введення безвізу.
"З метою туризму, я не думаю, що всі три мільйони, - десь в два рази менше, однак з кожним роком ця кількість туристів зростає", - додав Царук.
Нагадаємо, в Україні відзначили збільшення потоку іноземних туристів.
Як повідомляв УНН, при купівлі туристичного пакета в турагентстві, аби не стати жертвою шахраїв, варто уважно ознайомитись із договором, в якому прописані обов’язки сторін, перевірити інформацію про агентство через туроператора, здійснювати оплату у безготівковій формі, а після цього пересвідчитись у переведенні грошей туроператору.