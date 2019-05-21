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В Україні зростає кількість туристів, які літають в Європу

В Україні зростає кількість туристів, які літають в Європу

Київ • УНН

 • 8836 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Кількість туристів, які подорожують в Європу літаком, з кожним роком зростає. Про це повідомив директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук у коментарі кореспонденту УНН.

"Кількість туристів, які подорожують літаком, суттєво збільшилася після того, як ввели безвізовий режим", - зазначив Царук.

За його словами, дані Міністерства закордонних справ свідчать про близько 3 млн таких подорожей в ЄС після введення безвізу.

"З метою туризму, я не думаю, що всі три мільйони, - десь в два рази менше, однак з кожним роком ця кількість туристів зростає", - додав Царук.

Нагадаємо, в Україні відзначили збільшення потоку іноземних туристів

Як повідомляв УНН, при купівлі туристичного пакета в турагентстві, аби не стати жертвою шахраїв, варто уважно ознайомитись із договором, в якому прописані обов’язки сторін, перевірити інформацію про агентство через туроператора, здійснювати оплату у безготівковій формі, а після цього пересвідчитись у переведенні грошей туроператору.

Українські Національні Новини

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