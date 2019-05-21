В Украине растет количество туристов, которые летают в Европу

"Количество туристов, путешествующих самолетом, существенно увеличилась после того, как ввели безвизовый режим", - отметил Царук.

По его словам, данные Министерства иностранных дел свидетельствуют о порядка 3 млн таких путешествий в ЕС после введения безвизовых.

"С целью туризма, я не думаю, что все три миллиона, - где-то в два раза меньше, однако с каждым годом это количество туристов растет", - добавил Царук.

Напомним, в Украине отметили увеличение потока иностранных туристов.

Как сообщал УНН, при покупке туристического пакета в турагентстве, чтобы не стать жертвой мошенников, следует внимательно ознакомиться с договором, в котором прописаны обязанности сторон, проверить информацию об агентстве через туроператора, осуществлять оплату в безналичной форме, а затем убедиться в переводе денег туроператору.



