В Украине растет количество туристов, которые летают в Европу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Количество туристов, путешествующих в Европу самолетом, с каждым годом растет. Об этом сообщил директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук в комментарии корреспонденту УНН.
"Количество туристов, путешествующих самолетом, существенно увеличилась после того, как ввели безвизовый режим", - отметил Царук.
По его словам, данные Министерства иностранных дел свидетельствуют о порядка 3 млн таких путешествий в ЕС после введения безвизовых.
"С целью туризма, я не думаю, что все три миллиона, - где-то в два раза меньше, однако с каждым годом это количество туристов растет", - добавил Царук.
Напомним, в Украине отметили увеличение потока иностранных туристов.
Как сообщал УНН, при покупке туристического пакета в турагентстве, чтобы не стать жертвой мошенников, следует внимательно ознакомиться с договором, в котором прописаны обязанности сторон, проверить информацию об агентстве через туроператора, осуществлять оплату в безналичной форме, а затем убедиться в переводе денег туроператору.