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Експерт розповів, як не стати жертвою шахраїв при купівлі турпакету

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. При купівлі туристичного пакету в турагентстві, аби не стати жертвою шахраїв, варто уважно ознайомитись із договором, в якому прописані обов’язки сторін, перевірити інформацію про агентство через туроператора, здійснювати оплату у безготівковій формі, а після цього пересвідчитись у переведенні грошей туроператору. Про це повідомив директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук в коментарі кореспонденту УНН.

Експерт розповів, як не стати жертвою шахраїв при купівлі турпакету

"Найголовніше – мати договір, у якому прописані всі права і обов’язки сторін. Також, треба подивитися на це агентство – якщо це масові напрямки (Туреччина, Єгипет, Греція) – треба подивитися, з ким із операторів він працює, і перепитати в оператора, чи дійсно агентство з ним працює", - зазначив експерт.

За його словами, після оплати туру варто також передзвонити туроператору і уточнити, чи дійсно фірма переказала гроші за турпакет.

"Такі випадки поодинокі, але буває і таке", - підкреслив Царук.

Також, за його інформацією, часто проблеми виникають при оплаті туру готівкою, оскільки в такому разі важко довести факт передачі коштів агентству дуже важко, тому оплату краще здійснювати у безготівковій формі.

Крім того, за словами Царука, покупця має насторожити надто низька ціна туру, оскільки, як правило, всі тури продаються приблизно за однаковою ціною.

"Якщо ціна аномально низька, то там щось не те", - наголосив експерт.

Нагадаємо, у Рівному власниця турфірми брала упродовж 2017-2018 років з клієнтів гроші за організацію турів та поїздок за кордон, однак послуги не надавала.

Україна увійшла до п'ятірки країн за відвідуваністю Туреччини. У червні Туреччину відвідали 241 095 українців, приріст кількості туристів склав 12,66%.

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