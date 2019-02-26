Власниця турфірми “кинула” клієнтів на 1,2 млн гривень

КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Рівному власниця турфірми брала упродовж 2017-2018 років з клієнтів гроші за організацію турів та поїздок за кордон, однак послуги не надавала. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Рівненської області.