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Власниця турфірми “кинула” клієнтів на 1,2 млн гривень

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Рівному власниця турфірми брала упродовж 2017-2018 років з клієнтів гроші за організацію турів та поїздок за кордон, однак послуги не надавала. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Рівненської області.

“Встановлено, що власниця туристичного агентства, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном з корисливих мотивів, облаштувала приміщення офісу щодо надання комплексу туристичних послуг, брала упродовж 2017-2018 років з клієнтів гроші за організацію турів та поїздок за кордон, однак послуги не надавала”, — йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі додали, що потерпілими визнано понад 30 жителів Рівненської, Київської, Волинської областей. В ході досудового розслідування встановлено 30 епізодів злочинної діяльності, загальна сума завданої шкоди внаслідок вчинення злочину становить понад 1,2 млн гривень.

За ініціативи прокуратури на банківські рахунки приватного підприємця накладено арешт.

“Органом досудового розслідування спільно з прокуратурою дії підозрюваної кваліфіковано за ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілим)”. — додали у прокуратурі.

Рівненською місцевою прокуратурою затверджено обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні та його скеровано до Рівненського міського суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, у Івано-Франківську 22-річний юнак перевів понад 42 тисячі гривень шахраям, які надіслали йому СМС-повідомлення з текстом “Ви виграли автомобіль”.

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