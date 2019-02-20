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У Києві дві іноземки виманили у пенсіонерки близько 15 тисяч грн

У Києві дві іноземки виманили у пенсіонерки близько 15 тисяч грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Дві іноземки виманили у пенсіонерки близько 15 тим. грн буцімто для операції родича. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що іноземки під’їхали до потерпілої на орендованому авто і запитали, чи може вона вказати їм дорогу до лікарні.

"Бабуся погодилася і сіла в автомобіль. Зловмисниці розповіли про начебто важкохворого родича, якому терміново потрібна дороговартісна операція, але грошей у них не вистачало, і позичити не мали в кого, оскільки вони не місцеві. Тоді одна зі зловмисниць поцікавилася, чи не змогла б пасажирка допомогти їм матеріально, і пообіцяла, що залишать бабусі свої документи як гарантію повернення коштів", - зазначили у поліції.

Пенсіонерка погодилася і віддала шахраям усі кошти, що зберігала вдома – майже 15 тис. грн. Тим часом зловмисниці передали бабусі папку з чистими аркушами паперу. Коли пенсіонерка помітила, що її ошукали, – одразу ж зателефонувала в поліцію.

Поліція швидко виявила автомобіль зловмисниць, які були затримані. Відомо, що жінкам – 50 та 53 роки, вони є громадянками однієї з європейських держав і на території України перебувають з початку року.

Слідчі повідомили жінкам про підозру за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Наразі в суді вирішується питання їх арешт. За скоєне їм загрожує до трьох років ув’язнення.

За попередніми даними, крім Києва, жінки займалися злочинною діяльністю також в двох обласних центрах Західної України. Перевіряється інформація про їх причетність щонайменше до чотирьох аналогічних злочинів

Нагадаємо, шахрай виманював у пенсіонерів гроші на встановлення лічильників. 

Українські Національні Новини

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