Шахрай виманював у пенсіонерів гроші на встановлення лічильників

"У результаті оперативно-розшукових заходів ми затримали 26-річного місцевого мешканця. Поспілкувавшись із ним, зрозуміли, що для вчинення злочинів він обирав квартири, де проживають люди поважного віку. Він називався працівником газової служби та пропонував зі знижкою (не за 7000 гривень, а за 4900) встановити лічильник. Пенсіонери погоджувалися та віддавали кошти, однак у результаті ніхто лічильники їм так і не встановив", - повідомили у прес-службі.

Зловмисника спочатку відпустили під особисте зобов’язання, але він не припинив вчиняти злочини. Тому слідчі звернулися до суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу. На даний час доведена причетність киянина до скоєння 22-х аналогічних злочинів.

Правопорушнику оголошено про підозру та обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Киянину загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, шахраї видурили у пенсіонерки всі її заощадження.